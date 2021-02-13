اليوم.. جامعة القناة تنظم ورشة العمل الـ 13 استعدادًا لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إن لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، سوف تنظم غدًا ورشة العمل الثالثة عشر التي ستقام إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز اليوم السبت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

تأتى الورشة فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين - "الثامن رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام إلكترونيا بالكامل في الفترة من 3 إلى 3 إبريل المقبل، وتحت إشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث "رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر" وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة ومؤتمر شباب الباحثين الثامن.

تقام الورشة تحت عنوان التصنيف الدولي لجامعة قناة السويس وفوائده للباحثين ويحاضر بها الدكتور سحر أحمد الشطوري، القائم بأعمال مدير مكتب التعاون الدولي بجامعة قناة السويس.

كما يمكن حضور التدريب مباشرة عن طريق استخدام متصفح ميكروسوفت أيدج أو جوجل كروم بدون الحاجة إلى تنزيل البرنامج على جهاز الحاسب، ويمنح الحاضرين شهادة إلكترونية مجانية بالمشاركة يتم إرسالها في خلال 3 أيام على الإيميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة، علمًا بأن تسجيل الحضور يتم داخل ورشة العمل يتم عن طريق عمل سكان لكيو أر كود (QR Code) عن طريق الهاتف المحمول بواسطة أي برنامج مخصص لذلك.

كما سيتم تسجيل ورش العمل ورفعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعظيم الاستفادة منها لجموع شباب الباحثين في كل الجامعات المصرية والعربية ويمكن مشاهدة كافة الورش التي ستقام على هامش المؤتمر تباعًا.