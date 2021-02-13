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النيابة تطلب التحريات فى ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى التجمع الخامس

السبت، 13 فبراير 2021 10:05 م
النيابة تطلب التحريات فى ضبط مركزين لعلاج الإدمان بدون ترخيص فى التجمع الخامس حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" - في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح.
 
تمكنت مباحث إدارة التموين في مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مركزين لعلاج الإدمان "بدون ترخيص" - في دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ومزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح، فضلاً عن حيازتهما كمية من الأقراص والأمبولات المخدرة مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 
 

نيابة القاهره الجديده

ممارسة الصيدله بدون تصريح

تحريات المباحث

اخبار الحوادث

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