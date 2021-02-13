اليوم السابع
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خالد صلاح
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المغرب تعلن العثور على 715 كيلو من مخدر الحشيش داخل حاوية معدة للتصدير

السبت، 13 فبراير 2021 08:59 م
المغرب تعلن العثور على 715 كيلو من مخدر الحشيش داخل حاوية معدة للتصدير عناصر من الشرطة المغربية
الرباط /أ.ش.أ/

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تقوم سلطات الأمن المغربى المختصة بالبحث عن المتورطين فى تخزين 715 كيلوجراما من مخدر الحشيش داخل تجاويف حاوية معدة للتصدير.

وأفاد بيان لسلطات الامن المغربى بأن الحاوية كانت محملة على سيارة بأحد مواقف السيارات بمدينة الدار البيضاء.

وأشار البيان إلى أن عملية التفتيش التى جرت بالاستعانة بالكلاب المدربة للشرطة أسفرت عن العثور على شحنة المخدرات المحجوزة داخل تجاويف معدة بداخلها.

وشدد البيان على أن سلطات الامن بمدينة الدار البيضاء تواصل التحريات فى هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لضبط المتورطين فى محاولة تهريب هذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن رصد الامتدادات المحتملة داخليا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.

 


المغرب

أخبار المغرب

مخدر الحشيش

حاوية معدة للتصدير

شرطة المغرب

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