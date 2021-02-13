الكويت تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت /أ ش أ/

سجلت الكويت، اليوم السبت، 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالى عدد الحالات المسجلة إلى 176 ألفا و903 حالات، فى حين تم تسجيل 6 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 998 حالة.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية - إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية فى أقسام العناية المركزة بلغ 129 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلى للحالات التى ثبتت إصابتها بالمرض ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10651 حالة.

وأضاف أن عدد المسحات التى أُجريت فى الساعات الـ24 الماضية بلغ 9119 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص مليونا و660 ألفا و406 فحوص، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1ر9 % .

كما أعلنت وزارة الصحة شفاء 717 إصابة فى الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 165254 حالة.