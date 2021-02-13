اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق ينفى طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة لمواجهة كورونا

السبت، 13 فبراير 2021 08:17 م
العراق ينفى طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة لمواجهة كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بغداد /أ ش أ/

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نفت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، نبأ طلب مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الوزارة سيف البدر - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "إن الأنباء التى تحدثت عن طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية، لمواجهة كورونا، غير صحيحة".

وأضاف أن العراق لديه اتفاقية واضحة من خلال الحكومة العراقية وبحسب القنوات الرسمية، والكميات التى سيتسلمها العراق هى مقابل مبالغ مالية، مؤكداً أن أى توريد للقاحات يتم وفق سياقات عمل معروفة ومحددة ومعلنة للرأى العام.

 


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