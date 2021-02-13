كتب عبد الوهاب الجندى

قررت اللجنة العليا في العراق اليوم السبت، فرض حظر للتجوال من الثامنة مساءً للخامسة صباحاً بدءاً من الثامن عشر من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

واستثنت اللجنة العليا وزارة الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال، وقررت منع اقامة الفواتح وحفلات الأفراح ومجالس العزاء مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار كغرامة على المخالفين، و إغلاق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.

كما قررت اللجنة فى البيان الصادر منها اليوم إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها اوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، مشيرة إلى أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية سيكون إلكترونياً من يوم 18 فبراير باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

من جانبها أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أن الوضع الوبائي في البلاد بات خطيرا ويحتمل استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذا استمر التهاون بالإجراءات الوقائية وعدم الإصغاء للبيانات التي تصدر من الوزارة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.