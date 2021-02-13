

وأكد الجانبان - بحسب البيان - على التقارب في وجهات النظر العراقية والروسية تجاه سبل حل الأزمة السورية و ضرورة إيجاد حل سياسي لها من خلال إعادة مد جسور الثقة بين السوريين بمختلف توجهاتهم ودون تدخلات خارجية.



كما تناول اللقاء بحث مسألة الطلبة العراقيين الدارسين في المؤسسات التعليمية الروسية، و إمكانية استثنائهم من الحظر المفروض على دخول الأجانب إلى الأراضي الروسية بسبب جائحة كورونا، كذلك تم مناقشة موضوع حصول العراق على اللقاح الروسي "سبوتنك v" المضاد لفيروس كورونا.