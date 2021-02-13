الصحة الفلسطينية تعلن إصابة 938 ووفاة 15 شخصا بفيروس كورونا

رويترز

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت تسجيل 938 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 175 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس آذار الماضي بلغ 189049 تعافى منهم 176056 وتوفي 2125.