الصحة العالمية: الصين رفضت تزويدنا ببيانات 174 حالة كورونا تم تشخيصها بـ2019

كتب محمد عبد العظيم

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الصين رفضت تزويدنا ببيانات عن 174 حالة مصابة بفيروس كورونا تم تشخيصها فى عام 2019، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما قال أحد أعضاء خبراء الصحة العالمية بعد زيارة ووهان: الصين رفضت تزويدنا ببيانات حول فيروس كورونا.

وكان فريق الصحة العالمية فى ووهان الصينية قد استبعد خلال مؤتمر صحفى الأسبوع الماضى، تسرب فيروس كورونا من مختبر فى الصين، مشيرا إلى أن الفرضية "الأكثر ترجيحًا" أن كورونا انتقل إلى الإنسان عبر حيوان وسيط.

وقال فريق منظمة الصحة العالمية بالصين، أنه لا يوجد مؤشر على وجود فيروس كورونا فى ووهان بالصين قبل ديسمبر 2019.، ويعد هذا التصريح الأول من نوعه، بعد الاتهامات التى طالت الصين حول إخفاء معلومات عن العالم حول تفشى الفيروس فى المدينة الصينية.

وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، أن المصدر الحيوانى لفيروس كورونا لم يحدد بعد، كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس، أن فريق خبراء تابع لها يزور الصين، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء.