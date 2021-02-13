الشيوخ يتراجع عن استدعاء شهود فى "عزل ترامب" ويتجه لـ"تصويت نهائى"

كتبت: نهال أبو السعود

وافق مجلس الشيوخ الآن، على عدم استدعاء أي شهود في محاكمة العزل، مع إضافة بيان خايمي هيريرا بيوتلر إلى السجل الرسمى، وانتقلت المحاكمة الآن إلى المرافعات الختامية من مديرى المساءلة ومحامى الدفاع عن دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تنتهى المحاكمة بالتصويت النهائى على التبرئة فى وقت لاحق اليوم.

وقال بروس كاستور محامي دفاع ترامب، إنه يعتقد أن شهادة عضو الكونجرس خايمي هيريرا بيوتلر، إذا استدعيت كشاهدة، ستكون امرا في نفس السياق مع بياناتها السابقة، ثم قرأ مدير المساءلة جيمى راسكين بيان بيوتلر بصوت عالٍ ، وتمت إضافته إلى سجل المحاكمة الرسمى.

ورفض كل من مديري المساءلة في مجلس النواب ومحامي الدفاع عن دونالد ترامب، تقديم أي طلبات للحصول على مزيد من الأدلة بعد إضافة بيان بيوتلر إلى السجل الرسمى.

وهذا يعنى، أن محاكمة العزل لن يكون لها شهود، بعد بضع ساعات من الدراما الشديدة حول من سيتم استدعاؤه للإدلاء بشهادته.