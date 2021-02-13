الشرطة اليونانية تشتبك مع متظاهرين أثناء تجمع للاحتجاج على الفساد وقيود كورونا

(رويترز)

قال شهود إن اشتباكات اندلعت بين الشرطة ونشطاء في قبرص اليوم السبت أثناء احتجاج على الفساد وإجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء جائحة كوفيد-19، موضحين أن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لفض التجمع الذي شارك فيه عدة مئات من الأشخاص في العاصمة نيقوسيا.

واهتزت قبرص بمزاعم فساد أحاطت ببرنامج الحصول على المواطنة مقابل الاستثمار والذي أُلغي فجأة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد تصوير مسؤول حكومي بارز يعتقد أن كان يسعى لتسهيل حصول شخص تظاهر بأنه مستثمر صيني له سجل إجرامي على جواز سفر.

واستخدام العنف ضد الاحتجاجات في قبرص أمر غير شائع إلى حد كبير.

وكانت السلطات قد حظرت التجمعات في ظل القيود المفروضة للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.