وشدد على أهمية عدم التهاون في إنجاز الخطوات الإصلاحية، وتحديدا إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن "التحديات المقبلة جسيمة، وأبرزها تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة".