اليوم السابع
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الرئيس الجزائرى تبون يستقبل رؤساء 3 أحزاب سياسية غداة عودته من رحلته العلاجية

السبت، 13 فبراير 2021 07:32 م
الرئيس الجزائرى تبون يستقبل رؤساء 3 أحزاب سياسية غداة عودته من رحلته العلاجية عبدالمجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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استقبل الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، ثلاثة من رؤساء الأحزاب السياسية الجزائرية، غداة عودته من رحلته العلاجية بألمانيا.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن الرئيس تبون استقبل كل من رئيس حزب حركة البناء الوطنى عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل السيد عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد، السيد سفيان جيلالي.

وكان الرئيس تبون قد عاد مساء أمس إلى الجزائر عقب انتهاء رحلته العلاجية بألمانيا التى بدأت فى 10 يناير الماضي، حيث أجرى عملية جراحية بقدمه لعلاج مضاعفات الإصابة بفيروس الكورونا.

يذكر أن بن قرينة وبلعيد كانا من منافسى الرئيس تبون فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى ديسمبر 2019، وفاز بها الرئيس تبون بنسبة 58.15% وحل بن قرينة ثانيا بنسبة 17.38%، بينما جاء بلعيد فى المركز الخامس بنسبة 6.66%

 


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