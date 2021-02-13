الرئيس الإيرانى: إصابات كورونا فى مدن محافظة خوزستان وصلت إلى الخط الأحمر

كتب محمد عبد العظيم

أعلن حسن روحانى الرئيس الإيرانى، أن إصابات فيروس كورونا فى مدن محافظة خوزستان وصلت إلى الخط الأحمر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن إيران أعلنت عشر مناطق فى جنوب غرب البلاد مناطق عالية الخطورة من الدرجة "الحمراء" من حيث انتشار العدوى بمرض كوفيد-19، وذلك مع وصول شحنة من 100 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسى إلى البلاد.

وأطلقت إيران حملة تطعيمات يوم الثلاثاء الماضى، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون "الأحمر". وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كوفيد-19.

وتركز حملة التطعيمات على العاملين فى أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات، فى حين تنتظر السلطات وصول ما يكفى من اللقاحات لطرحها للمواطنين، إلا أن السلطات الصحية أعلنت مدينة الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان الغنى بالنفط، وتسع مدن وبلدات أخرى مناطق "حمراء" بعد أن شهدت ارتفاعا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السلطات بإغلاق شركات الأعمال غير الأساسية.

وذكر التلفزيون الحكومى أن 100 ألف من أصل مليونى جرعة من شحنة طلبتها إيران من لقاح (سبوتنيك في) وصلت، وأن روسيا قد تزيد من عدد الجرعات إلى خمسة ملايين جرعة وتسمح لإيران بإنتاج اللقاح محليا.