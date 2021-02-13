اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 06:12 م
خالد صلاح
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الرئيس الأوكرانى يصل أبو ظبى فى زيارة عمل للإمارات

السبت، 13 فبراير 2021 05:47 م
الرئيس الأوكرانى يصل أبو ظبى فى زيارة عمل للإمارات فلوديمير زيلينسكى الرئيس الأوكرانى
أبوظبى /أ ش أ/

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وصل الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إلى أبو ظبى فى زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وكان فى استقبال الرئيس الأوكرانى لدى وصوله مطار الرئاسة فى أبوظبى عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

 


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