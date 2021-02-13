الرئيس الأوكرانى يصل أبو ظبى فى زيارة عمل للإمارات

أبوظبى /أ ش أ/

وصل الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إلى أبو ظبى فى زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان فى استقبال الرئيس الأوكرانى لدى وصوله مطار الرئاسة فى أبوظبى عبد الله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.