الرئيس الأوكرانى: تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات إحدى أولويات سياستنا الخارجية

أبوظبى /أ ش أ/

أشاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، بعلاقات التعاون المشترك بين بلاده والإمارات مقدما التهنئة للإمارات، قيادة وحكومة وشعبا، على نجاح وصول "مسبار الأمل" إلى مداره حول كوكب المريخ.

وامتدح زيلينسكى - فى حوار مع وكالة أنباء الإمارات عقب وصوله إلى أبوظبى مساء السبت، فى أول زيارة رسمية يقوم بها لمنطقة الشرق الأوسط كرئيس لبلاده - جهود دولة الإمارات الحثيثة لمحاربة فيروس كورونا المستجد محلياً ودولياً.. مثمنا دعمها وتعزيزها قيم التسامح فى المجتمع، ومؤكدا أن تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات إحدى أولويات سياسة بلاده الخارجية.

وقال زيلينسكى إن "علاقات التعاون بين أوكرانيا والإمارات شهدت نمواً كبيراً"، مشيرا فى هذا الصدد إلى ارتفاع وتيرة الصادرات الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى دولة الإمارات، كما أشار إلى الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها بلاده فى مجال الزراعة وصادراتها.

ونوه بقيم التسامح فى المجتمع الإماراتي، مضيفا أن "نحو 15 ألف مواطن أوكرانى يقيمون فى الدولة، و250 ألف سائح زاروها فى 2019.. وهم يقدّرون حرية ممارسة الشعائر الدينية فى الإمارات، إذ بإمكانهم الصلاة فى كنيسة تتحدث بلغتهم الأم".

وتابع أن: "أوكرانيا لن تنسى الطائرة الإماراتية المحملة بالمساعدات الإنسانية التى وصلت إلى بلاده فى أبريل 2020 لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مساعدتها فى إعادة عدد كبير من المواطنين الأوكرانيين إلى موطنهم".. مشددا على اهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات، معتبراً ذلك إحدى أولويات سياسته الخارجية.

وأشاد بإمكانيات الإمارات فى المجالات كافة، قائلا "إن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التطور السريع، فبالإضافة إلى إمكانياتها الاقتصادية الهائلة، فإنها تتمتع بريادة ليست فقط فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية، ولكن فى مجال عملية السلام الإقليمية أيضا".. موضحا أن اتفاقية الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرات الدخول سهلت وعززت السياحة المتبادلة بين الدولتين.

ولفت إلى الفعاليات العالمية التى تستضيفها دولة الإمارات، منوها بأن عدداً كبيراً من الفنانين والرياضيين والمفكرين الأوكرانيين زاروا الدولة للمشاركة فى فعاليات مهمة قبل عامين.. مضيفا "أعلم أن دولة الإمارات ستستأنف هذا العام عقد الفعاليات المختلفة، وبالتالى سيتم استئناف تعاوننا المشترك فى المجالات الثقافية والإنسانية".

وأكد زيلينسكى أن وفودا رفيعة المستوى من أوكرانيا ستشارك فى فعاليات مزمع عقدها فى دولة الإمارات، مثل مؤتمر الدفاع الدولى 2021 آيدكس واكسبو 2020 دبي، مقدما الشكر لـ"قيادة الإمارات التى سهلت استكمال بناء جناح أوكرانيا فى إكسبو 2020 دبى فى ديسمبر الماضى بالرغم من التحديات المرتبطة بتفشى فيروس كورونا.

وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، أكد الرئيس الأوكرانى أن الإمارات تعد شريكاً تجارياً موثوقاَ ورئيسياً للشركات الأوكرانية، موضحاً أن أكثر من 200 شركة أوكرانية تعمل فى دولة الإمارات.

وأضاف أن قيمة إجمالى التبادل التجارى بين الدولتين وصل إلى 1,07 مليار دولار فى عام 2019، لافتا إلى أنه إلى جانب صادرات المنتجات الزراعية الصناعية إلى دولة الإمارات نسعى أن يشمل هيكل تعاوننا التجارى المنتجات عالية التقنية.

وقال: "فى هذا الصدد، ندعو شركاءنا للتركيز على المشروعات المشتركة فى مجال المنتجات عالية التقنية، إذ تمتلك أوكرانيا التقنيات المناسبة ويمكننا التعاون سويا لتطوير هذه المنتجات وتصديرها إلى الأسواق الناشئة.. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يكون قطاع الفضاء مجالا عالى التقنية، حيث تمتلك مكتب التصميم الحكومى "يوجنوي" خبرة عظيمة فى مجال تصميم وإطلاق صواريخ وأجسام فضائية".