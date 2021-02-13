الديموقراطيون خلال المرافعة الختامية: يجب إدانة ترامب لحماية أمن الشعب

كتبت: نهال أبو السعود

قال جيمي راسكين، كبير مديري المساءلة في مرافعاته الختامية عن الجانب الديموقراطى: "من الواضح الآن بما لا يدع مجالاً للشك أن ترامب دعم تصرفات الغوغاء" فى 6 يناير،"ولذا يجب إدانته. بكل بساطة".

وأشار راسكين، إن الرئيس السابق انحاز إلى أولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول وفشل فى حماية المشرعين، بمن فيهم نائبه، وقال: "إن "تقصيره فى أداء الواجب .. كان محوريًا في تحريضه على التمرد، ولا خلاف عنه".

وقال راسكين إن الكشف عن مكالمة الرئيس السابق مع زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي "يؤكد أن ترامب لم يفعل شيئًا لمساعدة الناس في هذه الغرفة أو هذا المبنى"، وأضاف في بيانه الأخير: "يجب إدانة الرئيس ترامب من أجل سلامة وأمن ديمقراطيتنا وشعبنا".

بدء مديرو محاكمة عزل ترامب الديموقراطيين طرح حججهم الختامية، بعد يوم من المفاجأة والارتباك بعد محاولات لاستدعاء شهود خلال المساءلة، حيث وافق الشيوخ في النهاية على إدخال بيان من النائبة هيريرا بيوتلر - يصف مكالمة هاتفية بين الرئيس السابق ترامب وزعيم الحزب الجمهوري في مجلس النواب كيفين مكارثي - في السجل بدلاً من استدعاءها كشاهدة.