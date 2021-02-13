اليوم السابع
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التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها

السبت، 13 فبراير 2021 11:36 ص
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها مطار أبها
رويترز

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قالت قناة العربية، اليوم السبت، نقلا عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن التحالف اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه مطار أبها السعودي.
 
 

مطار أبها

السعودية

جماعة الحوثي

التحالف الدولي

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