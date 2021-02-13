التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها

رويترز

قالت قناة العربية، اليوم السبت، نقلا عن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن التحالف اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران باتجاه مطار أبها السعودي.