البحرين تدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولى بالسعودية

المنامة /أ ش أ/

أدانت وزارة خارجية البحرين بشدة، اليوم السبت، محاولة ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولى بالسعودية من خلال طائرة مفخخة بدون طيار فى عمل إرهابى جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنساني.

وأشادت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن فى اعتراض هذه الطائرة وتدميرها، مجددة موقف البحرين المساند والداعم دائما للجهود الحثيثة التى تبذلها السعودية فى التصدى لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.

وكان تحالف دعم الشرعية فى اليمن قد أعلن، صباح اليوم، تدمير طائرة حوثية مسيرة مفخخة؛ حاولت استهداف مطار أبها الدولى بالمملكة العربية السعودية.