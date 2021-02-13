وذكرت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم /لسبت/ - "أنه استناداً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوى من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة؛ لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي".



وأضافت "أن الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيقات بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية قبل عمليات التحرير".