أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن تقديم 109,587 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى امس الجمعة 4,901,795 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 49.56 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.