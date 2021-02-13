الرئيسية أخبار عربية الإمارات تقدم أكثر من 4 ملايين و900 ألف جرعة من لقاح "كورونا" السبت، 13 فبراير 2021 04:00 ص وزير الصحة الاماراتى كتب: أحمد علوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أعلنت وزارة الصحة الاماراتية عن تقديم 109,587 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى امس الجمعة 4,901,795 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 49.56 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19. الامارات كورونا فى الامارات الصحة الاماراتية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة الصحة الإماراتية تسجل 3539 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأربعاء، 10 فبراير 2021 12:57 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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