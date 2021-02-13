ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.
 
 