استمرار عمليات تعقيم وتطهير كليات ومنشآت ومستشفيات جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، على استمرار عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الجامعية والحرم الجامعى والمسطحات الخضراء و 18 كلية و3 معاهد، وأقسام وعيادات المستشفى الجامعى ومستشفى الطلبة فى إطار تنفيذ خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد لضمان تحقيق أعلى مستويات الوقاية وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى.

وقال "دسوقى"، إن ذلك يأتى ضمن تنفيذ خطة شاملة أعدتها إدارة الجامعة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة والتى تم تعميمها على كليات وإدارات الجامعة والتى تتضمن التعقيم التعقيم والتطهير اليومى للكليات والمستشفيات والمدن الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الصحة العامة داخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه يتابع يوميا تقرير لجنة إدارة الأزمات لتنفيذ خطة مواجهة فيروس برئاسته وعضوية الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمكتب الإعلامي.

وأشاد دسوقى بجهود الدولة المصرية ممثلة فى جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

ووجه رئيس الجامعة مديرا المستشفى الجامعى والطلبة وفريقا مكافحة العدوى باتخاذ أقصى درجات التدابير الاحترازية وتنفيذ ما يلزم فى إطار خطة إدارة الجامعة لتحقيق أقصى درجات السلامة، مكلفاَ أمين عام الجامعة الدكتور على صبرى بالمتابعة اليومية لإجراءات التطهير والتعقيم للحرم الجامعى لمواجهة أخطار فيروس كورونا المستجد.



اعمال التطهير بجامعة كفر الشيخ



اعمال التعقيم بالمدرجات



التعقيم بالكليات