استقبال حافل لبيج رامى بافتتاح بطولة "ورك استريت أوت" بالإسكندرية.. فيديو وصور

الإسكندرية جاكلين منير

شارك البطل الأوليمبى بيج رامى فى افتتاح بطولة الإسكندرية لرياضة "وورك ستريت أوت"، والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لرياضات الشارع، كأول بطولات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية المقرر تنظميها بمدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة .

وقد شهد اللقاء استقبالا حافلا من الشباب لبيج رامى والأبطال المشاركين فى أولمبياد طوكيو، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والبطل بيج رامى صاحب إنجاز الفوز بمستر أولمبيا 2020 والبطل السكندرى كرم جابر المصارع الأوليمبى، وإسلام قرطام رئيس الاتحاد المصرى، وعدد من الأبطال الأولمبيين المتأهلين للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021، ويشارك فى بطولة "ستريت وورك أوت" 20 لاعبا ويدير الفاعليات 6 حكام .

وشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة افتتاح البطولة وبحضور أبطال مصر المتأهلين لأولمبياد طوكيو والبطل بيج رامى بطل مستر اولمبيا والبطل الاوليمبى كرم جابر، الفعاليات التى ينظمها الاتحاد المصرى ل"رياضات الشارع واللياقة البدنية" بالتعاون مع جامعة الإسكندرية ، تحت شعار " فرحونا يا ابطال" .



جانب-من-الافتتاح-بحضور-بيج-رامى



وزير-الرياضة



استقبال-حافل-لبيج-رامى-(2)



استقبال-حافل-لبيج-رامى