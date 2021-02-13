اليوم السابع
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استطلاع: أغلب الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيا على الأقل عن اقتحام الكونجرس

السبت، 13 فبراير 2021 10:13 م
استطلاع: أغلب الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيا على الأقل عن اقتحام الكونجرس ترامب
(رويترز)

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أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس لحساب رويترز أن 71 %من الشبان الأمريكيين، نصفهم تقريبا من الجمهوريين، يعتقدون أن الرئيس السابق دونالد ترامب مسؤول جزئيا على الأقل عن بدء الاقتحام الدامي للكونجرس في السادس من يناير.

لكن الاستطلاع الذي أجري بالإنترنت على مستوى البلاد والذي نشر اليوم السبت أظهر أيضا أن نسبة أقل، نحو نصف الأمريكيين فقط، يعتقدون أن ترامب يجب أن يدان في المحاكمة الجارية حاليا في مجلس الشيوخ بتهمة التحريض على التمرد أو يُمنع من تقلد المناصب العامة مرة أخرى.

ومن المتوقع انتهاء محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ اليوم السبت. وتتطلب إدانته موافقة أغلبية الثلثين وهو ما يعني أن يوافق على الإدانة 17 من الأعضاء الجمهوريين إلى جانب الأعضاء الديمقراطيين الخمسين في المجلس المكون من 100 عضو. ويبدو أن ذلك غير مرجح.

 


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الرئيس الامريكى

واشنطن

استطلاع

الكونجرس

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