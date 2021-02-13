إيران تحذر من موجة رابعة من كورونا بسبب تحور الفيروس

(رويترز)

حذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي اليوم السبت من حدوث موجة رابعة من مرض كوفيد-19 مع احتمال انتشار فيروس متحور في ذلك البلد الأكثر تضررا من فيروس كورونا في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس حسن روحاني للتلفزيون الحكومي إن "أجراس الإنذار تدق لموجة رابعة من فيروس كورونا" بعد إعلان ما لا يقل عن تسع مدن وبلدات في جنوب غرب إيران مناطق "حمراء" شديدة الخطورة مع ارتفاع حالات الإصابة بها يوم الجمعة.

وقال نمكي لعمداء كليات الطب في اجتماع بثه التلفزيون الرسمي على الهواء إن "الأيام الصعبة بدأت بالنسبة لنا وعليكم الاستعداد لمحاربة الفيروس المتحور الذي لا يمكن السيطرة عليه والذي يصيب البلاد للأسف".

وأضاف أن حدوث أول ثلاث حالات وفاة في إيران الأسبوع الماضي جراء نوع الفيروس الذي تم اكتشافه لأول مرة في بريطانيا، بما في ذلك وفاة امرأة تبلغ من العمر 71 عاما ليس لها تاريخ في السفر، يشير إلى أن الفيروس ينتشر وقريبا "يمكن رصده في أي مدينة أو قرية أو أسرة".

وحث نمكي الإيرانيين على تجنب التجمعات "حتى لا يحولوا حفلات الزفاف إلى جنازات" خلال أحد أكثر الشهور التي تشهد عادة زيجات في إيران.