إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين جنوب نابلس

رام الله /أ ش أ/

أصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، بالاختناق أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتى عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "إن مستوطنى "يتسهار" هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع".

وأضاف أن الأهالى تصدوا للمستوطنين، الأمر الذى أدى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.. مؤكدا أن أهالى بلدة قصرة تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين فى منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات فى المنطقة.

وفى سياق آخر، أصيب شاب فلسطينى بعيار إسفنجي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، واعتدت على المشاركين بالمسيرة بإطلاق الأعيرة الإسفنجية والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم وباتجاه منازل المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار إسفنجي، والعشرات بحالات اختناق.