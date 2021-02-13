إصابة رئيس مركز الفرافرة فى حادث إنقلاب سيارة على طريق بلاط الداخلة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصيب يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، فى انقلاب سيارة مصلحية على طريق بلاط – الداخلة ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادى الجديد، اخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة مصلحية تابعة للوحدة المحلية لمركز الفرافرة، مما أسفر عن إصابة يوسف مرزوق رئيس المركز، وجرى نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الداخلة العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.