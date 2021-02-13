إسرائيل تسجل 4595 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يتجاوز 719 ألف حالة

/أ ش أ/

أعلنت السلطات الصحية فى إسرائيل، تسجيل 4595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة - فى بيانها الذى أوردته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم السبت - أن إجمالى عدد الإصابات تجاوز الـ719 ألف حالة، تعافى منهم 651 ألف حالة بينما هناك 60 ألفا و956 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 5340 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 992 حالة خطرة و296 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى .

وكان وزير الصحة الإسرائيلى يولى إدلشتاين، قد أعلن الأربعاء الماضى أن ثلاثة ملايين و607 آلاف و920 حالة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن فى اسرائيل بينما تلقى 2 مليون و223 ألفا و906 حالات الجرعة الثانية.