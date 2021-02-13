اليوم السابع
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إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

السبت، 13 فبراير 2021 03:22 م
إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، العالين بـ 6 مراكز شباب للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات فى أوقات العمل الرسمية، حيث جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لعدة مراكز بالإدارات الفرعية المختلفة، وذلك فى إطار المتابعات المستمر وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، للتأكد من الإجراءات الإحترازية، وممارسة الأنشطة المختلفة فى مراكز شباب المحافظة.

ففى إدارة طوخ وجد "الصبروط"، كل من مركزى "مشتهر ومنشية مشتهر" مفتوحان فى تغيب بعض العاملين، كما تابع عملية الإحلال والتجديد للملعب الخماسي بمركز شباب مشتهر، وكما وجد مركز شباب ميت كنانة يمارس الأنشطة فى وجود العاملين بالفترة الصباحية، وأكد على ضرورة سرعة التخلص من الكهنة الموجودة بالمخازن واتباع الإجراءات القانونية فى ذلك.

أما إدارة شباب شبين القناطر، وجد مركزى شباب "القلزم  وكفر الشرفا القبلى" مغلقان، أما "منية شبين، كفر طحوريا" فوجدا يمارسون الأنشطة فى غياب بعض العاملين، كما تفقد مشروع خدمة عامة للطلائع كفر طحوريا، والتأكد من أخذ كل الإجراءات الاحترازية فى التباعد والتعقيم المستمر للمشاركين، أما العاملين بكامل العدد فى كل من مركز شباب تل بنى تميم، ومركز شباب كفر الصهبى.

وفى مركز شباب سندوة التابع لإدارة شباب الخانكة والذى وجد مفتوح فى غياب أحد العاملين، وتم متابعة التوصيات للإداراة الهندسية بالمديرية لرفع كفاءة المبنى الإدارى وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك فى أقرب وقت.


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