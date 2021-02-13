أوقاف الأقصر تعلن بدء اختبارات المسابقة الثقافية الكبرى 2021 بالمديريات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه كلف مديري المديريات بتشكيل لجان اختبار المتقدمين في المسابقة الثقافية الكبرى 2021، بمعرفة مدير المديرية وتحت إشرافه ومسئوليته، وتكون الامتحانات شفوية، وله أن يستعين بمن يراه من أساتذة الجامعة المتخصصين.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم الأحد 21 / 2 / 2021م ، بواقع أستاذين لكل لجنة، ولا يزيد عدد اللجنة عن (25) متسابقًا ، مع التأكيد على جدية الامتحانات وشفافيتها، حيث يتأهل الناجحون إلى التصفية المركزية بديوان عام الوزارة.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه شملت أسماء المتقدمين للمسابقة من الأئمة كل من:- (حسين محمد قاسم حسن محمود الأقصر الفرع الأول - الشاذلي حجاج عبد الباسط أحمد الأقصر الفرع الأول - عبدالرحيم سيد احمد عبدالحليم سعد الأقصر الفرع الأول - محمد السيد حسن احمد الأقصر الفرع الأول - أحمد محمد علي محمد الأقصر الفرع الثانى - أحمد محمد محمد عبد الراضي عبدالسلام الأقصر الفرع الثانى - أحمد مصطفي سعد الأقصر الفرع الثانى - أدهم محمود مصطفي محمد الأقصر الفرع الثانى - الحسن أحمد محمد رمضان الأقصر الفرع الثانى - الحسين احمد محمد رمضان الأقصر الفرع الثانى - الطاهر محمد يوسف احمد الأقصر الفرع الثانى - العادلي حسن عبدالرحمن محمد الأقصر الفرع الثانى - عبدالرحيم محمد احمد ابراهيم الأقصر الفرع الثانى - عبدالله سيد أحمد عبدالحليم سعد الأقصر الفرع الثانى - عبدالله محمد طه حسين الأقصر الفرع الثانى - محمد ربيع محمد أحمد الأقصر الفرع الثانى - محمد محمود مصطفى احمد الأقصر الفرع الثانى - محمود العزب محمد محمود الأقصر الفرع الثانى - محمودعبدالحميد حامدعبدالله الأقصر الفرع الثانى - يسرى عبد العزيز خضرى احمد الأقصر الفرع الثانى - أمين عبد الحميد السعدي احمد الأقصر الفرع الثالث - حسين عبدالستار عبدالرحيم حسين الأقصر الفرع الثالث - محمد علي ابوالوفا جادالرب الأقصر الفرع الثالث - عبدالرحمن أحمد الطاهر أحمد الأقصر الفرع الرابع - حسن منصور محمد أحمد الأقصر الفرع الخامس)، كما شملت أسماء المتقدمين للمسابقة الثقافية الكبرى 2021م من خطباء المكافأة كل من (إبراهيم حسن خير السمان الأقصر الفرع الثانى - أبوالحسن الشاذلي هاشم محمد الأقصر الفرع الثانى - عبدالباسط محمد مكي الأقصر الفرع الثانى).