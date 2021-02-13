"أوقاف الأقصر" تجرى أعمال إنشاءات لـ6 مساجد جديدة بمدينة الطود.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه يجرى العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلي:- (مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامي بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود).

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه يتابع تلك الأعمال بجولات على المساجد التى يجرى تجهيزها والإنشاءات داخلها وذلك للمرور على الطبيعة لمشروعات بناء المساجد التي تنفذها المديرية فى خطتها لهذا العام، والوقوف على نسب التنفيذ المحققة والاطلاع عن قرب عن طبيعة معدلات الإنجاز بها، حيث يتابعها بجولات برفقة الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية.

وفى نفس السياق كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه في إطار متابعة جهود التنمية في المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري، شارك فى فعاليات الجلسة النقاشية التى عقدت بديوان محافظة الأقصر، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية بقيادة الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه تم خلال الجلسة النقاشية بحث واستعراض تنفيذ أعمال التطوير في كافة قري مدن اسنا وارمنت بمحافظة الأقصر وعددهم 34 قرية بتوابعهم هم القري المستهدفة ضمن المشروع بواقع 27 قرية بمدينة اسنا و7 قرى بمدينة أرمنت، حيث عرضت المديرية دورها فى تطوير ورفع كفاءة المساجد الواقعة فى كافة القرى والنجوع والعزب التى تم اختيارها للتطوير ضمن المشروع القومى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.