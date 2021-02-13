وأشارت (سي إن إن) إلى أن حصيلة الوفيات التي تم تسجيلها على مدار أمس الجمعة تتضمن أكثر من 2400 حالة وفاة تأخر الإبلاغ عنها من ولاية أوهايو الأمريكية، ووفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإنه تم توزيع 69 مليونا و14 ألفا و725 جرعة لقاح مضاد للفيروس حتى الآن، حيث تم تطعيم نحو 48 مليونا و410 ألاف و558 شخصا.