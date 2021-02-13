اليوم السابع
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السبت، 13 فبراير 2021 06:13 م
خالد صلاح
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ألمانيا تسجل 8354 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت، 13 فبراير 2021 05:36 م
ألمانيا تسجل 8354 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
برلين /أ ش أ/

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سجلت ألمانيا، اليوم السبت، 8 آلاف و354 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى مليونين و328 ألفا و447 حالة.

وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية - وفقا لصحيفة (بيلد) الألمانية - أنه تم تسجيل 551 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 64 ألفا و742 حالة.. فيما بلغت الحالات النشطة 151 ألفا و700 حالة، بينما تعافى مليونان و112 ألف حالة من الجائحة.

 


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