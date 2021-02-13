أصغر يد تكتب القرآن فى العالم.. قصة طالب قنا صاحب إجازة كتابة المصحف.. فيديو

قنا_ صابر سعيد

عبد الكريم محمد مرجان، طالب من مركز أبوتشت بمحافظة قنا، حصل على الإجازة لكتابة المصحف بخط اليد كأصغر خطاط مجاز للمصحف الكريم في العالم.

أجرى اليوم السابع بثا مباشر مع الطالب للحديث عن الإجازة وموهبته في كتابة القرآن الكريم بخط اليد، وتصنيفه كأصغر مجاز بعد حصوله على الإجازة من معلمه مسعد الخضيري البور سعيدي، نقيب الخطاطين في مصر بعد عرض الأعمال عليه وذلك خلال أسبوع من العرض.

وقال عبد الكريم محمد، إنه يدرس في كلية الآداب بقسم اللغة العربية، واختار الالتحاق بذلك القسم لحبه في الكتابة والخط ومجال اللغة العربية التي عشقها منذ الصغر، حيث كان يتمتع بخط مميز منذ المرحلة الابتدائية وبدأ في تطويعه والتعلم أكثر عن طريق مدرسة الخط في مركزه.

وأوضح عبد الكريم محمد، أن من أنواع الخطوط التي يتعلم كتابتها خط الرقعة والنسخ والفارسي والديواني والثلث، كما أنه يعشق خط النسخ الذي يتعلم أساليبه بنفسه دون الرجوع لمصدر أو معلم لكي يتفرد بأسلوب خاصه به، بالإضافة إلي كتابته لآيات القرآن الكريم بهذا الخط، والأحاديث والحكم التشجيعية.

وأشار محمد، إلى أنه استطاع إنجاز كتابة 5 أجزاء من القرآن الكريم، حيث يستغرق الجزء الواحد شهرًا بدون مراجعة التي تحتاج إلي وقتًا أيضًا ومصروفات.

ولفت الطالب، أنه يتمنى مقابلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأن يرعى الأزهر موهبته ويكتب مصحف خاص بالأزهر الشريف بخط اليد.