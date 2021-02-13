أحياء بورسعيد تشن حملات لإزالة الإشغالات وسداد الإيجارات المتأخرة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شن حى الشرق بالتعاون مع شرطة المرافق بمحافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم السبت، لإزالة اشغالات بائعى الملابس المستعملة بمحيط محطة القطارات.

وأشار العميد نعمان على نعمان، رئيس الحي ، إلى أن حملة مشتركة من إدارة الإشغالات بالتعاون مع شرطة المرافق ، أزالت اشغالات الباعة الجائلين وفروشات الملابس المستعملة بمحيط السكة الحديد ، وذلك لما تسببه من تعطيل الحركة المرورية ، وتشويه المظهر الجمالى للمنطقة ، واستجابة لشكاوى المواطنين.

وأكد رئيس حى الشرق فى بيان له ، على أن الحملة أسفرت عن القضاء على جميع الباعة الجائلين وبائعى الملابس المستعملة، وجارى العمل على توسعة الشارع أمام المارة والسيارات، وذلك بمعاونة العاملين بإدارة الاشغالات بالحي .

وفى سياق آخر، واصلت إدارة الحجز الإدارى بحى الضواحى، بمنطقة زمزم القديمة، لتوزيع إنذارات على سكان المنطقة، للمطالبة بسرعة سداد أقساط الإيجارات السكنية المتأخرة عليهم .

وأكد اللواء أحمد قاسم، رئيس حى الضواحي، أنه يتم المرور الميدانى على العمارات السكنية بالمنطقة، ولصق وتوزيع الإنذارات على سكانها، وتعليقها على واجهة العمارات، للمطالبة بسرعة سداد المستحقات المتأخرة عليهم طبقا للعقد المبرم.

وشدد على أنه فى حال عدم سداد المستحقات سيجرى تحرير محاضر لأصحابها لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر حجز إدارى على المنقولات.



ازالة اشغالات الباعة الجائلين ببورسعيد

انذارات لسداد الايجارات

حملة على حى الشرقية لازالة الباعة الجائلين