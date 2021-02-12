وول ستريت جورنال: 2020 شهد أكبر انكماش لاقتصاد بريطانيا منذ ثلاثة قرون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش له منذ أكثر من 300 عام، وذلك فى عام 2020، وفقا للتقديرات الرسمية، مما يسلط الضوء على الخسائر الاقتصادية لوباء كورونا فى بلد عانى أيضا من أكثر حالات تفشى المرض فتكا فى العالم.

وأوضحت الصحيفة، أنه على الرغم من أن بريطانيا تكافح نوعا جديدا شديد العدوى من فيروس كورونا، فإن رئيس الوزراء بوريس جونسون يأمل أن تسمح حملة التطعيم السريعة بإعادة الفتح التدريجى للاقتصاد فى الأشهر المقبلة، مما يمهد الطريق لانتعاش سريع فى وقت لاحق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى، اليوم الجمعة، إن الناتج المجلى الإجمالى انكمش بنسبة 9.9% على مدار العام بأكمله، وهو أكبر انخفاض بين مجموعة السبع الاقتصادية.

وانكمش الاقتصاد الفرنسى بنسبة 8.3% وانكمش الاقتصاد الإيطالى بنسبة 8.8%، وفقا لتقديرات مؤقتة، بينما انخفض الناتج المحلى الإجمالى الألمانى بنسبة 5%.

ووفقا لبيانات بنك إنجلترا، كان الانخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى لبريطانيا فى عام 2020 هو الأكبر منذ أكثر من 300 عام، على الرغم من أنه من المحتمل مراجعة التقدير الأولى. وتظهر بيانات بنك إنجلترا أن الاقتصاد قد سجل انخفاضا مشابها مرة أخرى فى عام 1921، عندما انكمش بنسبة 9.7% خلال الكساد الذى أعقب الحرب العالمية الأولى. وسجل الاقتصاد البريطانى انكماشا أكبر بنسبة 13% فى عام 1709، خلال شتاء قارص عرف باسم الصقيع العظيم.