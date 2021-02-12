اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 07:12 م
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وفاة طبيب شاب بالفيوم متأثرا بإصابته بأزمة قلبية

الجمعة، 12 فبراير 2021 06:27 م
وفاة طبيب شاب بالفيوم متأثرا بإصابته بأزمة قلبية الطبيب الشاب محمد رضوان
الفيوم - رباب الجالى

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لفظ اليوم الطبيب الشاب محمد رضوان، 32 سنة، أخصائي التجميل بمحافظة الفيوم أنفاسه الأخيرة، بعد صراع مع المرض لِعدة أيام، نتيجة توقف قلبه بشكل مفاجئ أثناء أدائه عمله، وأحتجز لحوالي أسبوع بالعناية المركزة قبل إعلان وفاته اليوم.

وكان الطبيب الشاب يتمتع بصداقة قوية مع عدد كبير من أطباء الفيوم الذين أصيبوا بصدمة كبيرة عقب إعلان خبر وفاته اليوم، حيث شهدت صفحات التواصل الاجتماعي لأطباء الفيوم خلال الاسبوع الماضي مطالبات بالدعاء للطبيب الشاب الذي تم وضعه على جهاز تنفس صناعي، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ، أثناء قيامه بإجراء عملية جراحية بمستشفي خاص بالفيوم. 

 


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