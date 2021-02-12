وزير الشباب يوافق على رفع كفاءة الاستاد ومراكز شباب بشمال سيناء

وقال محافظ شمال سيناء فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إن وزير الشباب والرياضة تبنى تسويق منتجات أهالى شمال سيناء ، والبداية من معرض " ديارنا" فى دورته القادمة، وسيخصص وزير الشباب والرياضة مساحة خاصة مجانا لعرض منتجات شمال سيناء التى اطلع على جانب منها خلال زيارته للعريش.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن وزير الشباب والرياضة خلال زيارته شمال سيناء منح 4 شباب من أبناء المحافظة هدية عجل لكل واحدا منهم، كما قام بالتصديق على مطالب خاصة بالمحافظة فى مجال الشباب والرياضة .

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هذه المطالب أهمها إنشاء مديرية خاصة بالشباب والرياضة وستقوم وزارة الشباب والرياضة بتخصيص مبلغ مالى لتنفيذ اعمال البناء ، واعادة تأهيل استاد العريش، وحمام السباحة ، وهى بالنسبة لمحافظة شمال سيناء من الضروريات إضافة لاستكمال مرافق ورفع كفاءة لعددا من مراكز الشباب والرياضة التى تعطلت مؤخرا بنطاق مركز بئر العبد .