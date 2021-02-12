وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

وضع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الجمعة، حجر الأساس لـ2 ملعب مفتوح بمنطقة استاد العريش، جاء ذلك فى إطار متابعة وزير الشباب زيارته لشمال سيناء لليوم الثانى على التوالى. وتضمنت فى بدايتها تفقد المنشآت الرياضية واستاد العريش الرياضى.

وشاهد وزير الشباب يرافقه عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ملعب استاد العريش الرئيسى، وأطلق إشارة دورى الأحياء السكنية بالصالة المغطاة ونهائى دورى مراكز الشباب.

وكان وزير الشباب والرياضة وصل شمال سيناء الخميس، وأطلق إشارة بدء توزيع الدراجات على الشباب بشمال سيناء من مدينة العريش الرياضية على ساحل العريش تدعيما لمبادرة مبادرة "دراجتك.. صحتك".

وسلم الوزير دراجات لشباب تقدموا لحجزها، برفقة عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وكليب راشد مدير الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وخلال الجولة قام وزير الشباب والرياضة يرافقه المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بحضور المهرجان الرياضى الأول بشمال سيناء فى المدينة الشبابية بالعريش، وتضمن عروض وأنشطة رياضية متنوعة، بجانب لقاء مدربى البرامج الرياضية من أجل التنمية والتى نفذت بالتعاون مع مؤسسة اليونيسيف، ومشاهدة فيلم تسجيلى عن المديرية تحت عنوان «الواقع والمأمول» وعروض فنية لمركز الفنون.

كما قام الوزير والمحافظ بافتتاح معرضى أندية الفتاة والمرأة والفنون التشكيلية "محكى الشباب" بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، ومعرض المشغولات اليدوية وأعمال التطريز و الإبرة والحياكة من أعمال أندية الفتاة والمرأة ، بجانب عدد من اللوحات الفنية والمجسمات التى من تنفيذ وإعداد أعضاء محكى الشباب بإدارة البرلمان و الطلائع بمديرية الشباب والرياضة.



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (1)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (2)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (3)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (4)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (5)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (6)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (7)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (8)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (9)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (10)



وزير الشباب والرياضة يضع حجر أساس ملاعب جديدة في العريش (11)