وزير الشباب: زيارة شمال سيناء رسالة مجتمعية مهمة تنفيذًا لتكليفات الرئيس

وأضاف أنه قام بتوزيع العجل الخاص بمبادرة دراجتك صحتك على شباب شمال سيناء ، والمشاركة فى ملتقيات رياضية فى المدينة الشبابية فى العريش نفذتها مشروعات الجوالة والكشافة، ومشروع الرواد لأكبر من 60 سنة ، التى يتم الاهتمام بها فى وزارة الشباب والرياضة، كما تابع مشروعات الفتاة والحرف اليدوية.

وأوضح أن الزيارة هى تأكيد على التواجد مع أهلنا فى شمال سيناء ، لافتا إلى أنها محافظة تميزت رياضيا فى كثير من الأنشطة ومنها الاشتراك فى برنامج "أهل مصر" الخاص بالمحافظات الحدودية، وبرامج التدريب مع أكاديمية ناصر العسكرية.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه صباح اليوم الجمعة، تفقد أنشطة رياضة 7 الصبح بالصالة الرياضية المغطاة بالعريش وهى من أهم المنشآت الخادمة للرياضة بشمال سيناء وتم افتتاحها العام الماضى ، وقام بإطلاق إشارة بدء دورى الأحياء.

وأشار وزير الشباب والرياضة أن دوري الأحياء السكنية يتم تنفيذه على غرار الدورات الرمضانية والدورات الرياضية فى الشوارع، لافتا لأنه شارك فى الدورى 64 فريق كل فريق يمثل حى، بعدد 512 لاعبا، وتخطى العدد على مستوى كل المحافظات 18 ألف ، كما تم افتتاح دورى مراكز الشباب داخل شمال سيناء.

وحول خطة وزارة الشباب والرياضة للمواهب الطبيعية وأصحاب التميز الرياضى فى القرى والأحياء، أكد أن الوزارة تقوم بهذا من خلال المشروع القومى للموهوبين ويتضمن حضانات رياضية وفرق تنس طاولة، ألعاب القوى طبقا للتميز الصحى والبيئى، لاكتشاف ورعاية الرياضات المناسبة للاستثمار البشرى.

وأوضح أن هذا المشروع يتم تنفيذه على أرض شمال سيناء ومقترح زيادته خلال المرحلة القادمة ، وحول خطة عمل وزارة الشباب والرياضة خلال المرحلة القادمة، قال إن خطط متكاملة سيتم تنفيذها تخص جوانب الاستثمارات الرياضية وخطط لقطاع البطولة مع الأخذ فى الاعتبار أن جميع هذه الخطط تعتمد على النمط الرقمى.