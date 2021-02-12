وزير الخارجية البريطانى: إيران انتهكت التزاماتها بالاتفاق النووي

إبراهيم حسان

قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن إيران انتهكت التزاماتها بالاتفاق النووي، مشيرا إلى القلق الأوروبي من إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقبل ساعات، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا قيمة للاتفاق النووى من دون رفع العقوبات.

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن على إيران الالتزام بالاتفاق النووى من أجل استئناف الجهود الدبلوماسية معها، مضيفا أن الاتفاق النووى سيشكل منصة لاتفاق جديد مع إيران بالتنسيق مع الشركاء.