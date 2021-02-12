اليوم السابع
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وزير الخارجية البريطانى: إيران انتهكت التزاماتها بالاتفاق النووي

الجمعة، 12 فبراير 2021 10:00 م
وزير الخارجية البريطانى: إيران انتهكت التزاماتها بالاتفاق النووي روحانى
إبراهيم حسان

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قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن إيران انتهكت التزاماتها بالاتفاق النووي، مشيرا إلى القلق الأوروبي من إنتاج إيران لمعدن اليورانيوم، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وقبل ساعات، قالت وزارة الخارجية الإيرانية، إنه لا قيمة للاتفاق النووى من دون رفع العقوبات.

 

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض، أن على إيران الالتزام بالاتفاق النووى من أجل استئناف الجهود الدبلوماسية معها، مضيفا أن الاتفاق النووى سيشكل منصة لاتفاق جديد مع إيران بالتنسيق مع الشركاء.


بريطانيا

تخصيب اليورانيوم

الاتفاق النووى

ايران

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