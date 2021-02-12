اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام واشنطن بالتعاون مع الأمم المتحدة

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:50 ص
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد التزام واشنطن بالتعاون مع الأمم المتحدة أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي
كتب وكالات

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالتعاون متعدد الجوانب مع الأمم المتحدة، وذلك فى اتصال أجراه الخميس مع الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش، بحسب "روسيا اليوم".

 وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فقد أعرب بلينكن عن اهتمام الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة فى ما يخص تحديات عدة يواجهها العالم، من أزمة فيروس كورونا إلى قضايا التغير المناخي.

وتطرق الطرفان إلى الملف السوري، وأكدا على الالتزام بالعملية السياسية فى ظل قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254.

كما شدد الطرفان على تمديد التفويض لتقديم المساعدات عبر الحدود، والمساعدة فى رفع معاناة الشعب السوري.

 

 

 


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