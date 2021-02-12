وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان 7 مساجد جديدة

الدقهلية شريف الديب

انتدب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،كلا من الدكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ،ورؤساء المراكز والمدن ، ومديرى إدارات الأوقاف بالمراكز المختلفة ،بافتتاح المساجد المقرر افتتاحه اليوم، وذلك ضمن احتفالات الدقهلية بعيدها القومي، وقد ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم خطبة الجمعة من مسجد النصر بالمنصورة.

و ذلك بحضور كلا من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و هيثم الشيخ نائب المحافظ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، واللواء رافت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية ،والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى بالمحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة .

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف ستفتتح (30) مسجدًا جديدًا، وثلاثة مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها بإجمالى (33) مسجدًا اليوم (بإذن الله تعالى) ، منها (7) مساجد بمحافظة الدقهلية ، وهى

مسجد محجوب - طنبول الكبرى – السنبلاوين

مسجد العمدة - كفر الحطية - شربين

مسجد منشية أبو الفتوح - بلقاس

مسجد الأنوار المحمدية –البيضاء - مركز تمى الأمديد

مسجد الرحمة - عزبة البنك -كفر شرف

المسجد الكبير - قائم العبد – جمص

مسجد الرحمة – بشلا – ميت غمر