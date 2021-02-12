وزيرا خارجية أمريكا وكوريا الجنوبية يناقشان الأوضاع في كوريا الشمالية وميانمار

رويترز

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أول اتصال هاتفي له مع نظيره الكوري الجنوبي الجديد تشونج إيوي يونج، وذلك حسبما قالت حكومتا البلدين مؤكدتين الالتزام بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وسط تعثر المحادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس في واشنطن إن بلينكن تعهد خلال الاتصال مع تشونج بشراكة كاملة لتعزيز قوة التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وكان تشونج قد تولى منصبه يوم الثلاثاء.

وذكر بيانان أصدرته الدولتان أن بلينكن وتشونج أبديا قلقهما بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعهدا خلال قمتهما الأولى في 2018 ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

لكن قمتهما الثانية في 2019 وما أعقبها من محادثات انهارت حيث رفضت الولايات المتحدة عرض كوريا الشمالية بتفكيك منشأتها النووية الرئيسية مقابل تخفيف العقوبات.