هيلارى كلينتون تهنئ متابعيها بالعام الصينى الجديد: "أتمنى السلام والازدهار والصحة الجيدة"

كتب هيثم سلامة

هنأت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة والمرشحة الديموقراطية الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، العائلات الأمريكية من أصول صينية بالعام الصينى الجديد أو السنة القمرية الجديدة الموافق اليوم، فيما وصفها عدد من متابعيها بملكة الدبلوماسية.

وكتبت هيلارى كلينتون، عبر حسابها بموقع تويتر:" سنة جديدة سعيدة لكل من يحتفل اليوم، أتمنى لكم السلام والازدهار والصحة الجيدة".



هيلارى كلينتون

واستقبلت هيلارى كلينتون، العديد من الردود من مواطنيها بالولايات المتحدة الامريكية من أصول صينية، كتب أحد المتابعين:" أتمنى أن يكون الجميع بخير أوقات عصيبة هذه الأيام"، كما نشرت إحدى الممرضات الأمريكية صورة هديتها من أحد المرضى، قائلة:" عام سعيد للثور.. انظر ماذا أعطتني مريضتي؟ أنا محظوظة"، وعلق أخر:"أنت ملكة الدبلوماسية".

فيما علقت إحدى المتابعات لها أمريكية من أصول صينية، قائلة:" تصادف اليوم عيد ميلادي وأنا أحتفل برأس السنة مع خطط ملغاة لأنني أعيش في مدينة فورت وورث أشعر بخيبة أمل أحبك يا ملكة".

وتحتفل الصين، اليوم، الجمعة 12 فبراير 2021 بعيد رأس السنة القمرية الجديدة، أو ما يسمى أيضا بعيد الربيع أو العام القمري الجديد وفقًا للتقويم الصيني إلى جانب العديد من البلدان في آسيا وهي تقاليد يعود عمرها تاريخيا لأربعة آلاف سنة.

ويبدأ الاحتفال بعيد الربيع أهم العطلات التقليدية في الصين في اليوم الأول (القمر الجديد) من الشهر الأول في التقويم الصيني وينتهي بمهرجان الفوانيس الذي يصادف اليوم الخامس عشر ونشأت السنة القمرية الجديدة من تضحية الناس للآلهة والأجداد في نهاية عام قديم وبداية عام جديد وهي مناسبة للتدبر في كيف تصرف المرء في العام المنصرم وماذا كانت اعتقاداتهم طوال ذلك العام، ويمثل هذا العيد الرغبة في حياة جديدة.