"مياه المنوفية": تدريب العاملين على إعداد البحوث الكمية والنوعية

نظمت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، دورات تدريبية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 7-2-2021 حتى 11-2-2021 تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي، وربط منظومة التدريب الإلكتروني مع التدريب النمطي ضمن الخطة الداخلية للشركة.
وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامج إعداد البحوث الكمية والنوعية وإعداد المسوح المجتمعية الميدانية لعدد( 36 )متدرب بمشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك طبقا للخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كافة الشركات التابعة.
وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ برنامج المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات لعدد 24 فنى تشغيل بالإضافة إلى المشاركة في برنامج المسار الإدارى ( الوحده الاولى _ رئيس قطاع) لعدد 4 متدربين من شركة المنوفية وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة .
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