"مياه المنوفية": تدريب العاملين على إعداد البحوث الكمية والنوعية

وأوضح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ برنامج إعداد البحوث الكمية والنوعية وإعداد المسوح المجتمعية الميدانية لعدد( 36 )متدرب بمشاركة عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك طبقا للخطة الإقليمية التى تنفذها الشركة القابضة على مستوى كافة الشركات التابعة.

وأشار إلى أنه يتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالشركة في مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى والتى شملت تنفيذ برنامج المسار الوظيفي عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات لعدد 24 فنى تشغيل بالإضافة إلى المشاركة في برنامج المسار الإدارى ( الوحده الاولى _ رئيس قطاع) لعدد 4 متدربين من شركة المنوفية وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة .