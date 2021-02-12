مياه الأقصر توقف العمل بمحطة الطود غدا لإجراء عمليات التطهير

الأقصر –أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، أنه من المقرر إيقاف العمل داخل محطة مياه الشرب بالطود غدا السبت، وذلك لإجراء عمليات التطهير والتعقيم السنوية للخزان الخاص بالمحطة، بهدف الحفاظ على جودة المياه لخدمة أفضل للمواطنين.

وقال اللواء محمد يحيي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن يتم إيقاف محطة مياه الشرب بالطود غدا السبت، وذلك من الساعة التاسعة (9 ص) صباحا حتى الخامسة (5 م) مساءًا، لإجراء عملية التطهير والتعقيم السنوي للخزان العمومى بالمحطة للحفاظ على جودة المياه وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية.

وناشد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، كافة المواطنين بمدينة الطود، والمحلات والمخابز تدبير إحتياجاتهم خلال تلك الفترة لحين الإنتهاء من عملية التعقيم والتطهير، مؤكداً تواصل أعمال الشركة فى خدمة المواطنين بصورة أفضل خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق أعلن اللواء مهندس محمد يحيى، كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى "فورى" لشحن العدادات مسبقة الدفع من خلال منافذ بيع فورى على نطاق المحافظة بجميع مراكزها، وذلك تيسيراً على المواطنين عناء الذهاب والإياب لمراكز خدمة العملاء وتوفيراً للوقت اللازم فى الإنتظار داخل المركز لإعادة شحن كارت المياه، موضحاً أن الشركة سعت إلى تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع باستخدام منافذ فورى لخدمات المدفوعات الإلكترونية كأسهل طريقة للسداد عبر ماكينات الصرف الآلى ومراعاة للإحتياجات والظروف الخاصة بالمواطنين.

وتابع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أن الشركة قامت بالتنسيق مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية التى وفرت منافذ فورى لشحن العداد مسبق الدفع داخل المحلات المتنوعة والسوبر ماركات والصيدليات.. وغيرها، مضيفاً أن العميل فور سداده لقيمة الشحن يتم استخراج إيصال بالمبلغ الذى تم الشحن به للتأكد من أن عملية الشحن تمت والتى لم تستغرق إلا ثوانى معدودة، وذلك ضمن خطة الشركة فى التحول الرقمى للخدمات المقدمة للمواطنين، طبقًا لرؤية مصر 2030، كما وضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.