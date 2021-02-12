موظفو الخطوط الجوية الإيطالية يتظاهرون فى أوليبا بسب تداعيات أزمة كورونا

فاطمة شوقى

بدأ عمال شركة "أليتاليا"، الخطوط الجوية الإيطالية ، التي أوقفت نشاطها ودخلت التصفية، تظاهرات تستمر لبضعة أيام في أولبيا، أمام مبنى الأقليم في سردينيا.

وأثارت هذه المظاهرة التس ستستمر حتى يوم 13 فبراير، انقسام الجبهة النقابية، إذ أنها نظمت بدعوة من هيئة الطيارين، وجمعيات Cobes، وUsb، وAnpav، بينما عارضت اتحادات نقابية أخرى هذه المظاهرة، ومن بينها Cgil، وCisl، وUil، وUgl، وفقا لوكالة "أنسا" الإيطالية.

وعلق المستشار الإقليمي لحركة النجوم الخمسة، روبرتو لي جيوي، أن الخلاف المتعلق بعمال إير إيطاليا، المهددين بفقد عملهم، ينبغي التعامل معه بأفضل الطرق المتوفرة، وعبر جبهة قوية وتصدي يسمح بحله بأسرع وقت وبأفضل الشروط المرغوبة.

ودعا لي جيوي إلى ولادة جبهة مشتركة للكفاح ضد هذا القرار، مضيفا: " أطلقت دعوة من أجل توحيد أهداف القوى السياسية وكل الممثلين النقابيين، حتى لا يكون هناك احتمالية لأي إضعاف في المعركة".

وبين روبرتو لي جيوي أن هناك 1465 وظيفة مهددة بين أولبيا وميلان، من بينهم 550 في سردينيا، مضيفا أن هؤلاء العمال يستفيدون من شبكات الأمان الاجتماعي حتى 30 يونيو المقبل .