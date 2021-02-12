اليوم السابع
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مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران سياحية بداية من الغد حتى نهاية الأسبوع

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:05 ص
مطار مرسى علم يستقبل 14 رحلة طيران سياحية بداية من الغد حتى نهاية الأسبوع مطار مرسى علم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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كشف جدول مواعيد رحلات الطيران بمطار مرسى علم الدولي، استقبال المطار لـ 14 رحلة طيران سياحية دولية، بداية من غد السبت وخلال الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن تصل رحلات من التشيك وبولندا وأوكرانيا وسويسرا .

وأكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولي، أن المطار يستعد لاستقبال 5 رحلات قادمة من التشيك، و4 رحلات بولندية، ورحلة واحدة من أوكرانيا وأخرى من سويسرا، و4 رحلات داخلية قادمة من القاهرة.

وأضافت المصادر، أن هناك توقعات بارتفاع معدل رحلات الطيران القادمة من أوربا بشكل عام خلال مارس المقبل، مؤكدا على أن الطيران الالمان سوف يصل قريبا الى مرسى علم بعد وصوله الى مطار الغردقة الدولى خلال الاسبوع الماضي.

فيما كشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، ان فى الثامن من مارس سيستقبل مطار الغردقة، رحلات طيران من دولة كازاخستان بعد توقفها منذ فترة بسب جائحة كورونا، مؤكدا أن شهر مارس ستصل أغلب الرحلات التى توقفت بسبب كورونا .

واضاف المصدر أن مطار الغردقة الدولى استقبل أمس 13 رحلة  بينها 11 رحلة دولية من أوكرانيا وبولندا وسويسرا و ألمانيا ورحلتين داخليتين.

 

 

 


مطار مرسى علم

مطار الغردقة

البحر الاحمر

مطار القاهره

التشيك

بولندا

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