مستشفى الأقصر العام تعلن خروج 7 حالات تعافى من كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مستشفى الأقصر العام، بقيادة الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، اليوم الجمعة، عن خروج 7 حالات عقب تعافيهم من فيروس كورونا داخل قسم العزل المخصص لحالات كورونا بالمستشفى خلال أسبوع، حيث وصلت إجمالى الحالات المتعافية منذ بداية الموجة الثانية فى 29 ديسمبر 2020 وحتى الآن لـ191 حالة تعافى وشفاء من الفيروس.

ومن جانبه، قال الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، فى بيان صحفى، أن المستشفى تقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتى تظهر عليهم الأعراض فى غرفة خاصة للعزل ، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل، موضحاً أن جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال أفضل أطباء عناية مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح أستاذ طب جامعة أسيوط وهو مشرف فنى على عنايات العزل بمحافظة الأقصر.

وقدم الدكتور خلف عمر مدير المستشفى، الشكر إلى المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور بكرى عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر، على ما يقدموه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبى بالمستشفى .

وناشد عبدالرحيم أبو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام، كافة المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى بين المواطنين واستخدام الصابون والمطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، وفى نفس السياق كشف مصدر طبى داخل مديرية الشئون الصحية بالأقصر بتكليف الدكتور مصطفى حفنى لبيب للعمل نائب مدير إدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.